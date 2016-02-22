Kellerdiagnostik in Verdun

Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2016

Nach der Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation im Jahr 2015 führen STIF und RATP eingehende Studien zu den beiden Streckenvarianten der Verlängerung der Metrolinie 1 nach Val de Fontenay durch

Zu diesem Zweck werden ab dem 22. Februar 2016 und 5 Wochen lang geotechnische Untersuchungen in der Nähe der Kreuzung von Verdun in Fontenay-sous-Bois, in der Nähe der Variante der zukünftigen Station, durchgeführt.

Beschaffenheit des Bodens, Vorhandensein oder Fehlen von Hohlräumen, Grundwasseruntersuchungen usw. Diese Studien, die als geotechnische Untersuchungen bezeichnet werden, ermöglichen es den Projekteigentümern, den Untergrund besser zu verstehen. Sie werden nur sehr wenige Störungen für die Anwohner haben.

Lesen Sie das Umfrage-Factsheet

Was seit der Konsultation passiert ist