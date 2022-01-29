Öffentliche Umfrage vom 31. Januar bis 2. März: Informieren Sie sich und äußern Sie sich!
Veröffentlichungsdatum: 29. Januar 2022
Das Projekt zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay befindet sich in einer öffentlichen Anhörung, ein wichtiger Schritt, um sich über das Projekt zu informieren und Stellung zu nehmen.
Wie kann man an der öffentlichen Befragung teilnehmen?
Vom 31. Januar bis 2. März 2022 stehen Ihnen viele Informations- und Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung.
Konsultieren Sie die Ermittlungsakte
- Online, auf dieser Seite in der Mediathek
- Online, auf der Website der öffentlichen Untersuchung
- Am Sitz der öffentlichen Untersuchung:
Präfektur Val-de-Marne
Direktion für Koordinierung der öffentlichen Politik und territoriale Unterstützung
Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- In den Büros (siehe unten, Daten, Zeiten und Orte)
Da die Datei ein sehr großes Dokument ist, das aus vielen Teilen besteht, steht Ihnen ein Leseführer zur Verfügung, der erklärt, was Sie in jedem Raum finden.
Konsultieren Sie das Informationspaket
Entdecken Sie eine synthetische Präsentation des Projekts.
Teilnahme an öffentlichen Sitzungen
Der Impfpass wird am Eingang der Räume angefordert (in Anwendung des Gesetzes 2022-46 vom 22. Januar 2022).
- Donnerstag, 10. Februar 2022 um 19:30 Uhr,
für den Abschnitt "Grands Pêchers – Centre de panne des trains"
Im Jacques-Brel-Saal, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- Dienstag, 15. Februar 2022 um 19:30 Uhr, für den Abschnitt "Château de Vincennes – Grands Pêchers"
Im Gymnasium Léo Lagrange, 68 rue Eugène Martin 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Lernen Sie den Untersuchungsausschuss kennen
In Fontenay-sous-Bois,
Das Haus des Bürgers und des Vereinslebens, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:
- Montag, 31. Januar von 9 bis 12 Uhr
- Mittwoch, 9. Februar von 14 bis 17 Uhr
- Samstag, 19. Februar von 9:30 bis 12:30 Uhr
- Montag, 28. Februar von 14 bis 17 Uhr
In Montreuil
Altaïs-Verwaltungszentrum, 1 place Aimé Césaire
- Mittwoch, 2. Februar von 9 bis 12 Uhr
- Donnerstag, 17. Februar von 14 bis 17 Uhr
Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:
- Dienstag, 1. März von 14 bis 17 Uhr
Neuilly-Plaisance
Rathaus, 6 rue du Général de Gaulle:
- Montag, 31. Januar von 9 bis 12 Uhr
- Montag, 14. Februar von 9 bis 12 Uhr
- Dienstag, 1. März von 14 bis 17 Uhr
In Paris 12.
Rathaus des 12. Arrondissements Büro AG10 – im Erdgeschoss – in der Nähe der allgemeinen Rezeption, 130 avenue Daumesnil:
- Donnerstag, 17. Februar von 14 bis 17 Uhr
- Montag, 28. Februar von 9 bis 12 Uhr
In Vincennes
Gebäude Coeur de Ville, Salle des Académiciens (Erdgeschoss), 98 rue de Fontenay:
- Mittwoch, 9. Februar von 14 bis 17 Uhr
- Dienstag, 1. März von 15 bis 18 Uhr
Geben Sie Ihre Meinung zum Projekt ab
- Online, im elektronischen Register: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
- Per E-Mail: [email protected]
- Per Post an die Zentrale der Untersuchung:
Zu Händen der Untersuchungskommission Erweiterung der Metro 1
Präfektur Val-de-Marne
Direktion für Koordinierung der öffentlichen Politik und territoriale Unterstützung
Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Auf den zur Verfügung gestellten Papierregistern:
