Öffentliche Umfrage vom 31. Januar bis 2. März: Informieren Sie sich und äußern Sie sich!

Veröffentlichungsdatum: 29. Januar 2022

Das Projekt zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay befindet sich in einer öffentlichen Anhörung, ein wichtiger Schritt, um sich über das Projekt zu informieren und Stellung zu nehmen.

Wie kann man an der öffentlichen Befragung teilnehmen?

Vom 31. Januar bis 2. März 2022 stehen Ihnen viele Informations- und Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung.

Konsultieren Sie die Ermittlungsakte

Online, auf dieser Seite in der Mediathek

Online, auf der Website der öffentlichen Untersuchung

Am Sitz der öffentlichen Untersuchung:

Präfektur Val-de-Marne

Direktion für Koordinierung der öffentlichen Politik und territoriale Unterstützung

Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren

21-29 avenue Charles de Gaulle

94000 CRETEIL

Da die Datei ein sehr großes Dokument ist, das aus vielen Teilen besteht, steht Ihnen ein Leseführer zur Verfügung, der erklärt, was Sie in jedem Raum finden.

Konsultieren Sie das Informationspaket

Entdecken Sie eine synthetische Präsentation des Projekts.

Teilnahme an öffentlichen Sitzungen

Der Impfpass wird am Eingang der Räume angefordert (in Anwendung des Gesetzes 2022-46 vom 22. Januar 2022).

Donnerstag, 10. Februar 2022 um 19:30 Uhr,

für den Abschnitt "Grands Pêchers – Centre de panne des trains"

Im Jacques-Brel-Saal, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Im Gymnasium Léo Lagrange, 68 rue Eugène Martin 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Lernen Sie den Untersuchungsausschuss kennen

In Fontenay-sous-Bois,

Das Haus des Bürgers und des Vereinslebens, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

Montag, 31. Januar von 9 bis 12 Uhr

Mittwoch, 9. Februar von 14 bis 17 Uhr

Samstag, 19. Februar von 9:30 bis 12:30 Uhr

Montag, 28. Februar von 14 bis 17 Uhr

In Montreuil

Altaïs-Verwaltungszentrum, 1 place Aimé Césaire

Mittwoch, 2. Februar von 9 bis 12 Uhr

Donnerstag, 17. Februar von 14 bis 17 Uhr

Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

Dienstag, 1. März von 14 bis 17 Uhr

Neuilly-Plaisance

Rathaus, 6 rue du Général de Gaulle:

Montag, 31. Januar von 9 bis 12 Uhr

Montag, 14. Februar von 9 bis 12 Uhr

Dienstag, 1. März von 14 bis 17 Uhr

In Paris 12.

Rathaus des 12. Arrondissements Büro AG10 – im Erdgeschoss – in der Nähe der allgemeinen Rezeption, 130 avenue Daumesnil:

Donnerstag, 17. Februar von 14 bis 17 Uhr

Montag, 28. Februar von 9 bis 12 Uhr

In Vincennes

Gebäude Coeur de Ville, Salle des Académiciens (Erdgeschoss), 98 rue de Fontenay:

Mittwoch, 9. Februar von 14 bis 17 Uhr

Dienstag, 1. März von 15 bis 18 Uhr

Geben Sie Ihre Meinung zum Projekt ab