Die 1. öffentliche Sitzung findet am 24. November in Vincennes statt

Veröffentlichungsdatum: 19. November 2014

Am Montag, den 24. November 2014 ab 19:30 Uhr stellen STIF und RATP das Projekt zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay vor Die Hauptmerkmale des Projekts werden den Teilnehmern vorgestellt, gefolgt von einer Zeit des Austauschs, in der sich jeder äußern und seine Fragen stellen kann.

Die öffentliche Sitzung ist für alle zugänglich, sie findet im Saal der Ecole de l'Est – 108-110 rue Diderot – 94300 Vincennes statt: Anfahrtsplan