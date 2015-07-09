Die Ergebnisse der Konsultation sind online!

Veröffentlichungsdatum: 9. Juli 2015

Am 8. Juli 2015 verabschiedete der STIF-Rat die Ergebnisse der Konsultation der Verlängerung der Metrolinie 1 nach Val de Fontenay und beschloss, das Projekt unter Berücksichtigung des reichhaltigen und zahlreichen Austauschs während der Konsultation 2014 fortzusetzen.

Der STIF-Rat beschloss, die Studien auf der Grundlage folgender Punkte fortzusetzen:

zwei Varianten der Station Rigollots (Ost und West) und schlagen am Ende der schematischen Studien die gewählte Variante vor;

eine Endstation in Val de Fontenay Est, die eine gute Verbindungsqualität am Pol Val de Fontenay mit den RER E und A und der Verlängerung der Straßenbahnlinie T1 und der zukünftigen Metrolinie 15 Ost garantiert;

eine Vertiefung der Route 1 durch die Zwischenstation Grands Pêchers und die alternative Route, die die Kreuzung von Verdun bedient und eine Endstation im Val de Fontenay Est ermöglicht, und schlägt dann im Rahmen des Grundsatzplans die gewählte Variante vor.

Um diese Phase der grundsätzlichen Schemastudien und der öffentlichen Anhörungsakte einzuleiten, wurde die Entwicklung einer neuen Finanzierungsvereinbarung von den Geldgebern angefordert.

Konsultieren Sie die Ergebnisse der Konsultation oder die Zusammenfassung.

Die Konsultation fand unter der Schirmherrschaft eines Garanten, Claude BREVAN, statt, der für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Am Ende dieser Phase erstellte sie einen eigenen Konsultationsbericht.

Konsultieren Sie den Bericht des Bürgen.