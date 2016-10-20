STIF wählt die Route der Verlängerung der Linie 1

Veröffentlichungsdatum: 20. Oktober 2016

Während des Begleitausschusses vom 19. Oktober 2016, in dem die von der Verlängerung der U-Bahnlinie 1 betroffenen Partner und Mandatsträger zusammenkamen, präsentierte STIF die Schlussfolgerungen der Studien zu den Varianten der Zwischenstation, die im vergangenen Jahr mit der RATP durchgeführt wurden, und erläuterte die Wahl der Route durch die Station Grands Pêchers.

