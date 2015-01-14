STIF und RATP danken allen Teilnehmern

Veröffentlichungsdatum: 14. Januar 2015

Die Vernehmlassung zur Verlängerung der Metrolinie 1 nach Val de Fontenay endete am Samstag, 10. Januar 2015. Die Projektleiter danken allen Teilnehmern für den Reichtum der formulierten Ausdrucksformen.

STIF und RATP werden nun auf der Grundlage der übermittelten Stellungnahmen die Ergebnisse der Konsultation erstellen. Der Konsultationsgarant erstellt auch einen Bericht über den Fortschritt der Konsultation.

Die Website ermöglicht es Ihnen, sich über die nächsten Schritte des Projekts auf dem Laufenden zu halten.