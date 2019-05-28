Die Einleitung zusätzlicher Studien zum Projekt zur Verlängerung der Linie 1 in Val de Fontenay

Veröffentlichungsdatum: 28. Mai 2019

Im Juli 2018 legte die RATP Île-de-France Mobilités die technischen Studien auf Schemaebene vor, die eine aktualisierte Schätzung der Projektkosten enthalten.

Zwischen Juli und November 2018 führte Île-de-France Mobilités eine Kostenanalyse durch, die zur Validierung verschiedener Optimierungen führte, die die Hauptmerkmale des Projekts nicht veränderten.

Am Ende dieser Kostenanalyse begann Anfang 2019 eine Phase zusätzlicher Studien. Es umfasst eine Pooling-Studie für die zukünftigen "Val de Fontenay"-Stationen der Verlängerung der Linie 1 und der Linie 15 des Grand Paris Express.

Ziel dieser zusätzlichen Studien, die 2019 begonnen haben, ist es, konsolidierte Kosten für das Projekt zu erhalten, bevor das Dossier dem Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités zur Genehmigung vorgelegt wird.

Bis dahin bleibt die Fragebox der Website geöffnet, um alle zusätzlichen Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise haben.