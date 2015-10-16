Die Studien gehen weiter!

Veröffentlichungsdatum: 16. Oktober 2015

Nach der Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation im Juli 2015 genehmigte der STIF-Rat am 8. Oktober 2015 eine Finanzierungsvereinbarung über 5,5 Millionen Euro zur Fortsetzung der Studien zur Verlängerung der Metrolinie 1 nach Val de Fontenay. Die Region Ile-de-France (70 %) und der Staat (30 %) stellen die Finanzierung bereit.

Zweck dieser Vereinbarung ist es, die Finanzierung abzudecken, die für die Durchführung der Grundsatzstudien, der Akte der öffentlichen Anhörung und der Durchführung der öffentlichen Untersuchung erforderlich ist.

Diese neue Phase des Projekts umfasst eine erste Studienphase, die sich auf die Vertiefung der Route 1 durch die Zwischenstation Grands Pêchers sowie der alternativen Route durch den Sektor Verdun konzentriert, um ihre technische Machbarkeit und ihre Auswirkungen auf die Bau- und Betriebsbedingungen zu überprüfen. Der STIF wird auch die Entwicklung des Verkehrs im Prognosehorizont der Inbetriebnahme der Erweiterung bereitstellen und das Interesse der alternativen Route mit einer ersten sozioökonomischen Bewertung bewerten.

Diese zusätzlichen Studien, die erforderlich sind, um die Wahl einer Route zwischen Route 1, die durch Grands Pêchers führt, und der alternativen Route, die den Sektor Verdun bedient, zu ermöglichen, werden es ermöglichen, einen Grundsatzplan für die Entwicklung einer öffentlichen Untersuchungsakte auf der Grundlage einer einzigen Route zu erstellen.

In Übereinstimmung mit dem Beschluss des STIF-Rates vom 8. Juli 2015 wird ein System zur kontinuierlichen Information der Öffentlichkeit beibehalten, insbesondere über die Wahl der Route, die im Rahmenplan beibehalten wird.

Weitere Informationen und Neuigkeiten zu diesen technischen Studien folgen in Kürze.