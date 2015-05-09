Die Ergebnisse des Fragebogens

Veröffentlichungsdatum: 9. Mai 2015

Am Ende der Konsultation über die Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay wollten die Projekteigentümer, STIF und RATP, die Meinungen der Teilnehmer zum Ablauf dieser Zeit des Austauschs und der Information einholen. Ein Fragebogen wurde daher vom 10. Februar bis 10. März 2015 auf der Projektwebsite online gestellt.

Dieser Fragebogen konzentrierte sich auf 4 Hauptthemen: die Informationsmittel über das Projekt und die Konsultation, die öffentlichen Sitzungen, die Rolle des Garanten und die Ausdrucksmittel.

Sie waren mehr als 300 Personen, die uns geantwortet haben, STIF und RATP möchten sich herzlich für Ihre Teilnahme bedanken.

Entdecken Sie einige der Ergebnisse des Fragebogens und laden Sie den vollständigen Bericht herunter.