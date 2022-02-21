Neue öffentliche Sitzung Donnerstag, 24. Februar um 18:30 Uhr
21. Februar 2022
Im Rahmen der laufenden öffentlichen Untersuchung zum Projekt zur Verlängerung der Metro 1 in Val de Fontenay, die am 2. März 2022 endet, wird auf Antrag der Untersuchungskommission und in Verbindung mit der Präfektur Val-de-Marne eine zusätzliche öffentliche Sitzung organisiert.
Diese dritte öffentliche Sitzung findet statt am:
Donnerstag, 24. Februar um 18:30 Uhr
im Salle des Fêtes in Neuilly-Plaisance
11 avenue du Maréchal Foch
Der Impfpass wird am Eingang des Raumes angefordert
Die öffentliche Untersuchung dauert bis zum 2. März 2022
Weitere Informationen finden Sie in der Ermittlungsakte
- Online, auf dieser Seite in der Mediathek
- Online, auf der Website der öffentlichen Untersuchung
- Am Sitz der öffentlichen Untersuchung:
Präfektur Val-de-Marne
Direktion für Koordinierung der öffentlichen Politik und territoriale Unterstützung
Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- In den Büros (siehe unten, Daten, Zeiten und Orte)
Da die Datei ein sehr großes Dokument ist, das aus vielen Teilen besteht, steht Ihnen ein Leseführer zur Verfügung, der erklärt, was Sie in jedem Raum finden.
Konsultieren Sie das Informationspaket: Entdecken Sie eine zusammenfassende Präsentation des Projekts.
Lernen Sie den Untersuchungsausschuss kennen
In Fontenay-sous-Bois,
Das Haus des Bürgers und des Vereinslebens, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:
- Montag, 28. Februar von 14 bis 17 Uhr
In Montreuil
Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:
- Dienstag, 1. März von 14 bis 17 Uhr
Neuilly-Plaisance
Rathaus, 6 rue du Général de Gaulle:
- Dienstag, 1. März von 14 bis 17 Uhr
In Paris 12.
Rathaus des 12. Arrondissements Büro AG10 – im Erdgeschoss – in der Nähe der allgemeinen Rezeption, 130 avenue Daumesnil:
- Montag, 28. Februar von 9 bis 12 Uhr
In Vincennes
Gebäude Coeur de Ville, Salle des Académiciens (Erdgeschoss), 98 rue de Fontenay:
- Dienstag, 1. März von 15 bis 18 Uhr
Geben Sie Ihre Meinung zum Projekt ab
- Online, im elektronischen Register: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
- Per E-Mail: [email protected]
- Per Post an die Zentrale der Untersuchung:
Zu Händen der Untersuchungskommission Erweiterung der Metro 1
Präfektur Val-de-Marne
Direktion für Koordinierung der öffentlichen Politik und territoriale Unterstützung
Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Auf den zur Verfügung gestellten Papierregistern:
