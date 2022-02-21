Neue öffentliche Sitzung Donnerstag, 24. Februar um 18:30 Uhr

Veröffentlichungsdatum: 21. Februar 2022

Im Rahmen der laufenden öffentlichen Untersuchung zum Projekt zur Verlängerung der Metro 1 in Val de Fontenay, die am 2. März 2022 endet, wird auf Antrag der Untersuchungskommission und in Verbindung mit der Präfektur Val-de-Marne eine zusätzliche öffentliche Sitzung organisiert.

Diese dritte öffentliche Sitzung findet statt am:

Donnerstag, 24. Februar um 18:30 Uhr

im Salle des Fêtes in Neuilly-Plaisance

11 avenue du Maréchal Foch

Der Impfpass wird am Eingang des Raumes angefordert



Die öffentliche Untersuchung dauert bis zum 2. März 2022

Weitere Informationen finden Sie in der Ermittlungsakte

Online, auf dieser Seite in der Mediathek

Online, auf der Website der öffentlichen Untersuchung

Am Sitz der öffentlichen Untersuchung:

Präfektur Val-de-Marne

Direktion für Koordinierung der öffentlichen Politik und territoriale Unterstützung

Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren

21-29 avenue Charles de Gaulle

94000 CRETEIL

Präfektur Val-de-Marne Direktion für Koordinierung der öffentlichen Politik und territoriale Unterstützung Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren 21-29 avenue Charles de Gaulle 94000 CRETEIL In den Büros (siehe unten, Daten, Zeiten und Orte)

Da die Datei ein sehr großes Dokument ist, das aus vielen Teilen besteht, steht Ihnen ein Leseführer zur Verfügung, der erklärt, was Sie in jedem Raum finden.

Konsultieren Sie das Informationspaket: Entdecken Sie eine zusammenfassende Präsentation des Projekts.

Lernen Sie den Untersuchungsausschuss kennen

In Fontenay-sous-Bois,

Das Haus des Bürgers und des Vereinslebens, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

Montag, 28. Februar von 14 bis 17 Uhr

In Montreuil

Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

Dienstag, 1. März von 14 bis 17 Uhr

Neuilly-Plaisance

Rathaus, 6 rue du Général de Gaulle:

Dienstag, 1. März von 14 bis 17 Uhr

In Paris 12.

Rathaus des 12. Arrondissements Büro AG10 – im Erdgeschoss – in der Nähe der allgemeinen Rezeption, 130 avenue Daumesnil:

Montag, 28. Februar von 9 bis 12 Uhr

In Vincennes

Gebäude Coeur de Ville, Salle des Académiciens (Erdgeschoss), 98 rue de Fontenay:

Dienstag, 1. März von 15 bis 18 Uhr

Geben Sie Ihre Meinung zum Projekt ab