Zurück zum Treffen von Reisenden im Bahnhof Château de Vincennes

Veröffentlichungsdatum: 10. Dezember 2014

STIF und RATP waren gestern am späten Nachmittag am Bahnhof Château de Vincennes und am Busbahnhof anwesend, um die Nutzer über das Projekt zu informieren. Sie danken den Reisenden, die Fragen gestellt und ihre Ansichten geäußert haben. Verschiedene Themen befeuerten die Diskussionen: der Zeitplan des Projekts, die Vermietung zukünftiger Stationen, die Auswirkungen auf den Betrieb der aktuellen Linie 1 usw.

Die während der Sitzung geäußerten Stellungnahmen werden bei der Bewertung der Konsultation berücksichtigt.

Wir erinnern Sie daran, dass die letzte öffentliche Sitzung am Mittwoch, den 17. Dezember um 19:30 Uhr in Fontenay-sous-Bois stattfinden wird.

Das Protokoll der Sitzung.