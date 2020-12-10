Genehmigte Blaupause und öffentliche Untersuchungsakte

Veröffentlichungsdatum: 10. Dezember 2020

Am 9. Dezember 2020 genehmigte der Rat von Île-de-France Mobilités den Grundsatzplan und die öffentliche Anhörungsakte für das Projekt zur Verlängerung der Metro 1 nach Val de Fontenay.

Die schematischen Studien ermöglichten es, die Anordnung und Position der Stationen nach einem multikriteriellen Ansatz in Bezug auf das Verkehrsangebot, die städtische Umgebung, die technische Machbarkeit und die damit verbundenen Kosten zu vertiefen. Das Projekt umfasst:

-Eine Station Les Rigollots für die Einwohner von Vincennes und Fontenay-sous-Bois rund um die Kreuzung von Rigollots, an der Kreuzung der Avenue de la République und der Avenue de Stalingrad, insbesondere wegen ihrer guten Sichtbarkeit und ihrer begrenzten Auswirkungen auf die RD 143 während der Arbeiten.

-Eine Station Grands Pêchers südlich von Montreuil und an der Grenze zu Fontenay-sous-Bois, die den Einwohnern eine neue Transportmöglichkeit bietet und die Einrichtungen dieses Sektors (insbesondere Schulen und Universitäten sowie Sportanlagen) bedient.

-Ein Ferienort Val de Fontenay im Herzen des multimodalen Verkehrsknotenpunkts. Es wird sich in der Nähe der zukünftigen Metrostation 15 East und der RER A und E sowie der zukünftigen Endstation der verlängerten T1 befinden. Diese Station wird daher viele Anschlussmöglichkeiten bieten, um sich leichter fortzubewegen.

Die Projektbeteiligten (Staat, Region Île-de-France, lokale Behörden, Gemeinden, territoriale öffentliche Einrichtungen und Departements) wurden in diese Studien und Entscheidungen einbezogen.

Wie geht es weiter?

Die Akte der öffentlichen Untersuchung wird vom Präfekten des Val-de-Marne untersucht. In diesem Dossier werden die verschiedenen durchgeführten Studien, das Projekt im Detail und seine Auswirkungen auf die Umwelt vorgestellt. Er kann von der Öffentlichkeit während der unter der Schirmherrschaft eines Untersuchungsausschusses durchgeführten öffentlichen Untersuchung konsultiert und kommentiert werden.

Die öffentliche Anhörung ist für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant.

>> Download, die Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités und das Grundsatzdiagramm in voller Länge.