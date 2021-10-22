Zeitersparnis
Die Metro 1, die bis Val de Fontenay verlängert wird, bietet den Fahrgästen der Verlängerung eine erhebliche Zeitersparnis. Diese Zeitersparnis wirdbesonders wichtig sein für die zukünftigen Nutzer der neuen Zwischenstationen Les Rigollots und Grands Pêchers und in geringerem Maße für die Nutzer der zukünftigen Station Val de Fontenay.
Die Zeitersparnis durch die Erweiterung
Insgesamt profitieren die Nutzer der Metro 1 von einer durchschnittlichen Zeitersparnis von etwa 8 Minuten im Vergleich zu heute für ihre Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die Fahrt zwischen Château de Vincennes und Val de Fontenay dauert 6-7 Minuten.
Neben der Geschwindigkeit der Fahrten sorgen die Frequenz und Regelmäßigkeit der verlängerten Metro 1 für gute Transportbedingungen. Das Intervall zwischen den U-Bahnen der Linie 1 wird viel kürzer sein als das der Busse:
• Während der Hauptverkehrszeiten 1 Minute 35 Sekunden im Vergleich zu 4 Minuten für den Bus 118 und 8 Minuten für den Bus 124,
• Außerhalb der Spitzenzeiten 3 Minuten 20 Sekunden statt 12 Minuten für die Busse 118 und 124.