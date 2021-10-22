Vergangene Konsultationen

Im Anschluss an die Vorstudien (DOCP) wurde gemäß dem Umweltgesetzbuch eine Konsultation zum Projekt zur Verlängerung der Metro 1 in Val de Fontenay organisiert.

Am 4. Juni 2014 empfahl die Nationale Kommission für öffentliche Debatten, eine Konsultation mit der Öffentlichkeit unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Persönlichkeit zu organisieren, die der Garant sein sollte. Am 2. Juli 2014 ernannte sie Frau Claude Brévan zur Garantin der Konsultation.

Die Vernehmlassung lief vom 10. November 2014 bis zum 10. Januar 2015. Ihre Ziele waren:

• Information der Einwohner, der gewählten Vertreter und der wirtschaftlichen und assoziativen Akteure der durchquerten Gemeinden über das Projekt,

• Austausch mit ihnen, um ihre Meinung zu hören und das Projekt entsprechend ihren Vorschlägen zu bereichern.

Es hat eine bedeutende und reichhaltige Beteiligung von Einwohnern, Nutzern und Interessengruppen aus allen Gebieten hervorgerufen. Sie können alle eingereichten Stellungnahmen über das Online-Stellungnahmeformular einsehen: Konsultieren Sie die Stellungnahmen der vergangenen Konsultation.

Im Rahmen der Konsultation wurden drei alternative Trassen zur öffentlichen Stellungnahme vorgelegt.

Die Bilanz

Am 8. Juli 2015 verabschiedete der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités (damals STIF) die Ergebnisse der Konsultation zur Verlängerung der Metro 1 in Val de Fontenay, in der alle Meinungen wiedergegeben wurden, die über die Website, T-Karten und öffentliche Versammlungen geäußert wurden. Die Bewertung berücksichtigt die Ergebnisse der Konsultation und nimmt den vom Konsultationsgaranten erstellten Bericht zur Kenntnis.

• Konsultieren Sie die Ergebnisse der Konsultation oder die Zusammenfassung.

• Konsultieren Sie den Bericht des Garanten.

Der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités beschloss daraufhin, die Studien auf der Grundlage folgender Faktoren fortzusetzen:

• Zwei Varianten der Station Les Rigollots, und am Ende des Schemas des Prinzips die gewählte Variante vorzuschlagen,

• Eine Endstation östlich des Bahnhofs Val de Fontenay, ein Faktor für die gute Leistung der verlängerten Metro 1 und eine gute Verbindungsqualität,

• Eine Vertiefung der Route 1 durch die Zwischenstation Grands Pêchers und der alternativen Route, die die Kreuzung von Verdun bedient und eine Endstation im Val de Fontenay Est ermöglicht, um dann im Rahmen des Grundschemas die gewählte Variante vorzuschlagen.

Von der Konsultation zur öffentlichen Untersuchung

Zwischen der Konsultation 2014 und der öffentlichen Anhörung 2022 wurde der Dialog mit dem Gebiet im Laufe der Studien fortgesetzt.

Während des Begleitausschusses vom 19. Oktober 2016, in dem die von der Verlängerung betroffenen Partner und Mandatsträger zusammenkamen, präsentierte Île-de-France Mobilités die Schlussfolgerungen der mit der RATP durchgeführten Studien zu Zwischenstationsvarianten. Die Wahl der Route, die durch die Station Grands Pêchers führt, wurde von allen Partnern für die Fortsetzung der schematischen Studien beibehalten.

Ziel dieser Studien war es, die gewählte Lösung unter den verschiedenen Varianten zu vertiefen. Gleichzeitig wurden die von der Trasse betroffenen Kommunen in einen regelmäßigen Austausch einbezogen.

All dieser Austausch, der parallel zur Durchführung der Studien durchgeführt wurde, veranlasste Île-de-France Mobilités und RATP, das in Absprache vorgestellte Projekt durch mehrere Entwicklungen zu optimieren, ohne die Hauptmerkmale des Projekts zu verändern.