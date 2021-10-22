Die Ziele des Projekts
1. Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigungszentren, Studien und wichtigen Einrichtungen in der Region
Der Ausbau der Metro 1 zielt darauf ab, das öffentliche Verkehrsnetz im Osten der Ile-de-France zu stärken. Metro 1 wird mit dem bestehenden Verkehrsnetz (RER A, RER E, Busnetz) und im Projekt (Straßenbahn T1, Metro 15 Est, Bus Bords de Marne) übereinstimmen.
Die bedienten Wohngebiete werden von einer neuen Verbindung profitieren, die es ermöglicht, insbesondere die Arbeitszentren von Paris und La Défense, die Universitätszentren und die wichtigsten Einrichtungen der Metropole zu erreichen.
Die Verlängerung der Metro 1 wird den bedienten Stadtteilen eine effiziente Verbindung und Verbindungen bieten, insbesondere für die Anbindung an die Schienennetze (RER A und E), die sich am Rande des durchquerten Gebiets befinden.
2. Förderung der Verkehrsverlagerung und Bereitstellung einer zuverlässigen und komfortablen Alternative zum privaten Auto für Reisen
Die Verlängerung der Metro 1 soll eine leistungsstarke Alternative zur Nutzung des privaten Autos für die täglichen Fahrten der bedienten Gemeinden oder für Fahrten von oder nach Seine-Saint-Denis oder Val-de-Marne bieten.
Der Ausbau der Metro 1 wird die Verkehrsverlagerung von der Straße fördern und so zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen. Es wird geschätzt, dass bis 2035 6,5 % der Fahrgäste, die die Verlängerung nutzen, ehemalige Autonutzer sein werden, die in die U-Bahn umgebucht wurden.
Pendeln
45 % der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz im Untersuchungsgebiet beginnen oder sind in Paris oder Hauts-de-Seine tätig, was die Notwendigkeit einer direkteren Verbindung des Untersuchungsgebiets mit der Hauptstadt unterstreicht.
3. Unterstützung der Entwicklung der bedienten Gebiete
Die Gemeinden Vincennes, Montreuil und Fontenay-sous-Bois, die durch das Projekt versorgt werden, bilden mit 230.000 Einwohnern und fast 105.000 Arbeitsplätzen ein wichtiges Wohngebiet im Osten von Paris (Quelle: INSEE 2016). Bis 2035 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 14 % wachsen und die Zahl der Arbeitsplätze in diesem Sektor um 20 % steigen (Quelle: INSEE-IPR).
Die Verlängerung der Metro 1 wird die Entwicklung dieses für die Region Île-de-France strategischen Gebiets stärken. Es wird zum Erfolg der großen Entwicklungsmaßnahmen beitragen, die in der Region, insbesondere im Sektor Val de Fontenay, durchgeführt wurden oder noch durchgeführt werden, und wird zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen West und Ost in der Region beitragen.
Der Pôle Val de Fontenay, ein Gebiet im Wandel
Der Sektor Val de Fontenay erlebt eine starke Entwicklungsdynamik, sowohl in Bezug auf das Verkehrsangebot als auch auf die Stadtentwicklung. Bis 2035 wird der Bahnhofsknotenpunkt Val de Fontenay die Ankunft neuer Verkehrslinien (Metro 1 verlängert, Metro 15 East des Grand Paris Express, Straßenbahn T1 und Bus Bords de Marne) und vieler städtischer Projekte beherbergen. Bis 2035 wird die Fahrgastzahl am Bahnhofsmast Val de Fontenay um 115 % steigen. Ein Projekt zur Sanierung des Bahnhofsmastes befindet sich in der Vorentwurfsstudienphase (AVP): Es betrifft die Räume innerhalb des Bahnhofs, um den Personenverkehr und die Verbindungen zu verbessern, und die Räume rund um den Bahnhof, um die Intermodalität zu erleichtern (Fußgänger, Fahrräder, Busse usw.). Die Ziele des Projekts zur Sanierung des Bahnhofsmasts bestehen einerseits darin, den Betrieb des derzeitigen Bahnhofs zu verbessern, ihn insbesondere vollständig zugänglich zu machen und den Betrieb der RER A und E so weit wie möglich zu trennen, und andererseits die Zunahme des Verkehrsaufkommens zu unterstützen, die durch die Entwicklung des Verkehrsangebots und die städtische Dynamik des Sektors verursacht wird. Erfahren Sie mehr auf der Projektwebsite