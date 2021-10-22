Die Ziele des Projekts

1. Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigungszentren, Studien und wichtigen Einrichtungen in der Region

Der Ausbau der Metro 1 zielt darauf ab, das öffentliche Verkehrsnetz im Osten der Ile-de-France zu stärken. Metro 1 wird mit dem bestehenden Verkehrsnetz (RER A, RER E, Busnetz) und im Projekt (Straßenbahn T1, Metro 15 Est, Bus Bords de Marne) übereinstimmen.

Die bedienten Wohngebiete werden von einer neuen Verbindung profitieren, die es ermöglicht, insbesondere die Arbeitszentren von Paris und La Défense, die Universitätszentren und die wichtigsten Einrichtungen der Metropole zu erreichen.

Die Verlängerung der Metro 1 wird den bedienten Stadtteilen eine effiziente Verbindung und Verbindungen bieten, insbesondere für die Anbindung an die Schienennetze (RER A und E), die sich am Rande des durchquerten Gebiets befinden.