Die Bilanz

Im Anschluss an die Studien des Dossiers d'Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) wurde gemäß dem Umweltgesetzbuch eine Konsultation zum Projekt zur Verlängerung der Linie 1 in Val de Fontenay organisiert.

Am 4. Juni 2014 empfahl die Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) die Organisation einer Konsultation mit der Öffentlichkeit unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Persönlichkeit, die der Garant sein sollte. Am 2. Juli 2014 ernannte sie Frau Claude Brévan zur Garantin der Konsultation.

Die Vernehmlassung lief vom 10. November 2014 bis zum 10. Januar 2015. Ihre Ziele waren:

Information der Einwohner, der gewählten Vertreter sowie der wirtschaftlichen und assoziativen Akteure der durchquerten Gemeinden über das Projekt

Sich mit ihnen auszutauschen, um ihre Meinung zu hören und das Projekt entsprechend ihren Vorschlägen zu bereichern

Im Rahmen der Vorkonsultation wurden drei alternative Trassen zur öffentlichen Stellungnahme vorgelegt. Diese Konsultation zog eine bedeutende und reichhaltige Beteiligung von Einwohnern, Nutzern und Interessengruppen aus allen Gebieten an.