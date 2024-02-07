Öffentliche Anfragen

ErweiterungChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay
Schematische Darstellung
Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 09.12.2020
Schematische Darstellung
2021. Akte der öffentlichen Untersuchung
Leitfaden zum Lesen der öffentlichen Untersuchungsakte
Anlage A - Rechtliche und administrative Informationen
Anlage B - Erläuterung
Anlage C - Lageplan
Anlage D - Allgemeiner Arbeitsplan
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 0 - Einleitung
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 1 - Nichttechnische Zusammenfassung
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 2 - Alternativen
Anlage E - Auswirkungserklärung - Kapitel 3 - Projektbeschreibung
Anlage E - Auswirkungsstudie - Kapitel 4 - Ausgangszustand (1/2)
Anlage E - Auswirkungsstudie - Kapitel 4 - Ausgangszustand (2/2)
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 5 - Auswirkungen und Maßnahmen
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 6 - Anfälligkeit für den Klimawandel und größere Risiken
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 7 - Verkehrsinfrastruktur
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 8 - Natura-2000-Auswirkungen
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 9 - Methoden und Autoren
Anlage F - Zusammenfassung der Ausgaben
Abbildung G - Sozioökonomische Bewertung
Anlage H - Vereinbarkeit von Planungsunterlagen
Anlage I - Anhänge (1/2)
Anlage I - Anhänge (2/2)
2022. Öffentliche Untersuchung
Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 09.12.2021
Interpräfekturale Anordnung - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung
Interpräfekturale Verordnung - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung - Anhänge
Bericht des Untersuchungsausschusses
Stellungnahme und begründete Schlussfolgerungen des Untersuchungsausschusses
Veröffentlichungen der öffentlichen Untersuchung
Plakat zur öffentlichen Untersuchung
Informationspaket
Pressemitteilung
Poster der öffentlichen Untersuchung - 3. Sitzung
2022. Projekt-Erklärung
Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.07.2022
Anhang 1 zur Beratung des Verwaltungsrats vom 12.07.2022
Anhang 2 zum Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.07.2022
2022. Entscheidung des Staates
IDFM-Pressemitteilung nach der Entscheidung des Staates
