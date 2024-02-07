U-BahnLinie 1

ErweiterungChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Öffentliche Anfragen

Veröffentlicht am

Schematische Darstellung

Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 09.12.2020

Schematische Darstellung

2021. Akte der öffentlichen Untersuchung

Leitfaden zum Lesen der öffentlichen Untersuchungsakte

Anlage A - Rechtliche und administrative Informationen

Anlage B - Erläuterung

Anlage C - Lageplan

Anlage D - Allgemeiner Arbeitsplan

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 0 - Einleitung

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 1 - Nichttechnische Zusammenfassung

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 2 - Alternativen

Anlage E - Auswirkungserklärung - Kapitel 3 - Projektbeschreibung

Anlage E - Auswirkungsstudie - Kapitel 4 - Ausgangszustand (1/2)

Anlage E - Auswirkungsstudie - Kapitel 4 - Ausgangszustand (2/2)

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 5 - Auswirkungen und Maßnahmen

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 6 - Anfälligkeit für den Klimawandel und größere Risiken

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 7 - Verkehrsinfrastruktur

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 8 - Natura-2000-Auswirkungen

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 9 - Methoden und Autoren

Anlage F - Zusammenfassung der Ausgaben

Abbildung G - Sozioökonomische Bewertung

Anlage H - Vereinbarkeit von Planungsunterlagen

Anlage I - Anhänge (1/2)

Anlage I - Anhänge (2/2)

2022. Öffentliche Untersuchung

Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 09.12.2021

Interpräfekturale Anordnung - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung

Interpräfekturale Verordnung - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung - Anhänge

Bericht des Untersuchungsausschusses

Stellungnahme und begründete Schlussfolgerungen des Untersuchungsausschusses

Veröffentlichungen der öffentlichen Untersuchung

Plakat zur öffentlichen Untersuchung

Informationspaket

Pressemitteilung

Poster der öffentlichen Untersuchung - 3. Sitzung

2022. Projekt-Erklärung

Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.07.2022

Anhang 1 zur Beratung des Verwaltungsrats vom 12.07.2022

Anhang 2 zum Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.07.2022

2022. Entscheidung des Staates

IDFM-Pressemitteilung nach der Entscheidung des Staates

