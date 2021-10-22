Service-Level

Ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot

Mit der Verlängerung nach Val de Fontenay wird Metro 1 mit einer Frequenz von 1 Minute 35 während der Hauptverkehrszeit sehr effizient sein. Das derzeitige Serviceniveau der Metro 1 wird ebenfalls vollständig beibehalten:

• Häufigkeit der Passage außerhalb der Stoßzeiten: alle 3 bis 5 Minuten,

• Automatisierung zur Anpassung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Züge in Echtzeit an den Zustrom von Fahrgästen,

• Automatische Bahnsteigtüren an den neuen Bahnhöfen, um die Parkzeit am Bahnsteig für das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste und damit die Regelmäßigkeit der Linie zu steuern,

• Öffnungszeiten: von 5:30 Uhr vom Château de Vincennes bis 1:15 Uhr von La Défense.

In Bezug auf die Barrierefreiheit gibt es für jede neue Station der Erweiterung mindestens zwei Zugänge sowie Aufzüge für Personen mit eingeschränkter Mobilität.