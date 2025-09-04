Was ist das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 1 nach Nanterre und Rueil-Malmaison?

Dieses Projekt ist eine Fortsetzung der derzeit in Betrieb befindlichen Straßenbahnlinie T1 (zwischen Noisy-le-Sec und Asnières-Gennevilliers – Les Courtilles) und des Projekts T1 West Asnières – Colombes.

Es ist geplant, die Straßenbahn 1 von Colombes (Station Victor Basch der Straßenbahn 2) nach Nanterre und Rueil-Malmaison in Hauts-de-Seine zu verlängern, d.h. 15 zusätzliche Stationen auf einer Strecke von 7,5 km.

Diese Verlängerung wird mit der RER A und der Linie L am Bahnhof Nanterre-Université und mit der zukünftigen Metrolinie 15 am Bahnhof Nanterre-La Boule übereinstimmen. Die Straßenbahn bietet direkten Zugang zum Stadtteil Petit Nanterre, zur Universität Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, zum Place de la Boule in Nanterre und zu den Stadtzentren von Nanterre und Rueil-Malmaison.