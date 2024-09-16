Laufende Händlerarbeiten in Poissy: Planen Sie Ihre Reisen

Von September 2024 bis Juni 2025 finden Konzessionsarbeiten in verschiedenen Bereichen der Stadt Poissy statt: im Stadtzentrum zwischen der Avenue de Versailles und dem Place de l'Europe sowie in den Vierteln der Rue Saint-Sébastien und der Rue Adrienne Bolland.

Das Ziel dieser Arbeit? Umleitung bestehender Netze (Internet, Wasser, Strom usw.), um den Bau der Verlängerung der Straßenbahn T13 zu ermöglichen. Über eine Umleitung hinaus ermöglicht es den Konzessionären auch, die Netze zu modernisieren, um den Anwohnern einen immer effizienteren Service zu bieten. Diese Arbeiten werden von den Konzessionären selbst geleitet, in diesem Fall von der Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), Orange, GRDF und Enedis.

Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr sind zu erwarten:

Der Zugang zur Rue de la Bruyère ist ab Oktober 2024 den Anwohnern vorbehalten.

Zwischen der Rue Charles Maréchal und dem Boulevard Devaux wird der Boulevard Gambetta von Oktober 2024 bis Februar 2025 eine Einbahnstraße sein.

Wenn möglich, wird daher empfohlen, den Bereich während der Bauzeit zu meiden.

Alle Geschäfte bleiben während des Zeitraums zugänglich.

Um mehr über diese Werke zu erfahren, können Sie die entsprechende Seite konsultieren oder die Info zu den Werken in der Mediathek konsultieren.