Der Erhalt natürlicher Arten im Video erklärt
Veröffentlicht am
Im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahnlinie T13 setzt sich Île-de-France Mobilités aktiv dafür ein, die Umweltauswirkungen des Projekts zu begrenzen. Die dritte Episode hinter den Kulissen des Projekts zeigt uns die Maßnahmen zur Erhaltung geschützter Arten.
Bei dieser Gelegenheit erläutern Xavier Sanchez, Umweltexperte bei Île-de-France Mobilités, und Mathieu Bony, Projektleiter für Straßenbahnen in der Region Île-de-France bei SNCF réseau, die Maßnahmen für Fauna und Flora.
Konkrete Maßnahmen zur Erhaltung natürlicher Arten:
- Die Anwendung der ERC-Methode (Avoid, Reduce, Compense): ein rigoroser Ansatz, der darauf abzielt, Auswirkungen auf die natürliche Umwelt zu vermeiden, sie zu reduzieren, wenn sie unvermeidbar sind, oder sie auszugleichen, wenn sie nicht vermieden oder reduziert werden konnten.
- Die Wiedereröffnung der ehemaligen Grande Ceinture für die Straßenbahntrasse
- Die Schaffung von Nistkästen für Vögel und Fledermäuse im Wald von Saint-Germain
- Die Installation von Schildleitungen , damit Eichhörnchen die Zufahrtsstraßen zu den Baustellen sicher überqueren können.
- Die Schaffung von Kreuzungen mit großer Fauna , damit alle Arten die zukünftigen Straßenbahngleise überqueren können
- Die Schaffung von vier neuen Gebieten, die für geschützte Arten, Fauna und Flora günstig sind, mit einem Zoom auf die Île-de-Devant in Conflans-Saint Honorine und die durchgeführten Entwicklungen.