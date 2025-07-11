Der Erhalt natürlicher Arten im Video erklärt

Im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahnlinie T13 setzt sich Île-de-France Mobilités aktiv dafür ein, die Umweltauswirkungen des Projekts zu begrenzen. Die dritte Episode hinter den Kulissen des Projekts zeigt uns die Maßnahmen zur Erhaltung geschützter Arten.

Bei dieser Gelegenheit erläutern Xavier Sanchez, Umweltexperte bei Île-de-France Mobilités, und Mathieu Bony, Projektleiter für Straßenbahnen in der Region Île-de-France bei SNCF réseau, die Maßnahmen für Fauna und Flora.

Konkrete Maßnahmen zur Erhaltung natürlicher Arten: