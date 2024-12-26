Video - Hinter den Kulissen der Straßenbahn T13 Extension: Konzessionsarbeiten

Die Konzessionsarbeiten, die vor dem Erweiterungsprojekt der Straßenbahn T13 durchgeführt wurden, dauern in Poissy noch an. Sie haben sie wahrscheinlich schon einmal gesehen.

Aber was ist der Zweck dieser Arbeit? Wer macht sie? Und welche Operationen werden durchgeführt? Die erste Folge von "Hinter den Kulissen der T13-Straßenbahnverlängerung" beantwortet all diese Fragen.

In diesem Video erklärt Mathieu Jégou, Projektleiter von Île-de-France Mobilités, was Konzessionsarbeiten sind, warum sie vor dem Bau des Straßenbahnbahnsteigs unerlässlich sind und welche Rolle Île-de-France Mobilités in dieser Phase spielt.

Auf der Seite der Konzessionäre erklärt Philippe Toutain, Betriebsleiter der Arbeiten am Wassernetz für die Stadtgemeinschaft Greater Paris, Seine & Oise, die von GPSEO durchgeführten Operationen und ihr Interesse an der Modernisierung des Abwassernetzes.