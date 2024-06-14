Ein Newsletter, um mehr über die öffentliche Umweltuntersuchung zu erfahren, jetzt online

Dieser neue Newsletter ist eine Sonderausgabe zur öffentlichen Umweltumfrage, die vom 15. Juni bis 15. Juli 2024 stattfindet.

Diese neue Informationsunterstützung wird es Ihnen ermöglichen, zu verstehen , wie sich das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 in die Umgebung einfügen wird. In der Tat werden mehrere konkrete Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen des Projekts auf das Gebiet zu vermeiden, zu verringern und auszugleichen.

Wir erklären Ihnen auch, wie Sie sich über eine Ermittlungsakte informieren können, aber auch, wie Sie sich mit einem Untersuchungskommissar über 11 Büros austauschen können, die in den drei Gemeinden eingerichtet wurden, die vom Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 betroffen sind. Schließlich laden wir Sie ein, sich zu beteiligen , indem Sie Ihre Beobachtungen und Meinungen über ein öffentliches Untersuchungsregister, aber auch per Post oder elektronisch mitteilen.

Um mehr zu erfahren, zögern Sie nicht, den Newsletter zu konsultieren!