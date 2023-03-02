Wald von Saint-Germain Nord

Die im März 2025 begonnene Ersatzbaustelle des Eisenbahnbauwerks Saut-de-Mouton wird im Wald fortgesetzt. Für die Teams von SNCF Réseau geht es darum, ein neues Bauwerk zu entwickeln, das es der Straßenbahn T13 ermöglichen wird, die Gleise des nationalen Netzes zu überspannen. Nach einer Express-Entfernung des alten Bauwerks Anfang Mai gelang es den Teams, das neue Brückendeck an nur einem Wochenende, Anfang Juli, zu installieren. Nach den Abschlussarbeiten übergibt SNCF Réseau die Arbeiten an Île-de-France Mobilités, die ab 2026 den Straßenbahnbahnsteig bauen wird.