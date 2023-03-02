Die Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts 2018

Die ergänzende öffentliche Untersuchung 2018

Vom 8. Januar bis zum 9. Februar 2018 wurde eine einmalige ergänzende öffentliche Untersuchung zur Verlängerung der Straßenbahn T13 durchgeführt. Dies ist ein obligatorisches Regulierungsverfahren für Bau-, Bau- oder Entwicklungsprojekte wie die Verlängerung der Straßenbahn T13. Sie ist im Umweltgesetzbuch definiert und ermöglicht es, die Öffentlichkeit zu informieren und ihr eine Stimme zu geben. Die sogenannte einheitliche öffentliche Untersuchung konzentrierte sich auf die Erklärung der Gemeinnützigkeit und die Vereinbarkeit von städtebaulichen Unterlagen.

Eine zusätzliche öffentliche Anhörung ist erforderlich, wenn das ursprüngliche Projekt, das vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit zur Untersuchung vorgelegt wurde, aufgrund der Schlussfolgerungen der Untersuchungskommission wesentlich geändert wurde. Dies war der Fall bei dem Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye nach Achères: Die ursprüngliche Route, die bei der öffentlichen Anhörung 2014 vorgestellt wurde, war neu definiert worden, um das Stadtzentrum von Poissy zu durchqueren und im Bahnhof Poissy eine Verbindung mit der Linie E vorzuschlagen, die bis Mantes-la-Jolie verlängert wurde.

Die zusätzliche öffentliche Untersuchung, die unter der Schirmherrschaft einer vom Verwaltungsgericht Versailles eingesetzten unabhängigen Untersuchungskommission durchgeführt wurde, betraf sowohl die Erklärung der Gemeinnützigkeit als auch die Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten. Sie ermöglichte es, die Vor- und Nachteile der alternativen Route im Vergleich zur ursprünglichen Route in Bezug auf die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit darzustellen. Fünf Wochen lang konnte in den drei Gemeinden, die das Projekt durchquert, jeder Fragen stellen und seine Meinung äußern. Es wurden 1.039 Beobachtungen gesammelt.

In ihrem Abschlussbericht gab die Untersuchungskommission einstimmig eine befürwortende Stellungnahme zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 ab, das am 6. Dezember 2018 vom Präfekten von Yvelines für gemeinnützig erklärt wurde.

In der Mediathek der Website finden Sie die Dokumente zur ergänzenden öffentlichen Befragung vom 8. Januar bis Freitag, 9. Februar 2018.

Die Konsultation wird 2017 fortgesetzt

Am Ende der ergänzenden Konsultation im Jahr 2016 verpflichtete sich Île-de-France Mobilités, das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 fortzusetzen und gleichzeitig die von den Teilnehmern geäußerten Erwartungen zu erfüllen. Es fanden etwa fünfzig Treffen mit den betroffenen Gemeinden, staatlichen Diensten und Verbänden statt, und es wurden zusätzliche Studien zu den Stadtteilen Saint-Exupéry und Gambetta durchgeführt. Die Ergebnisse wurden im Januar und Juli 2017 auf zwei öffentlichen Versammlungen in Poissy vorgestellt, an denen jeweils hundert Einwohner teilnahmen.

Die Konsultationen in den Jahren 2016 und 2017 trugen zur Entwicklung des ergänzenden Grundsatzdiagramms und der ergänzenden öffentlichen Untersuchungsakte bei, die erforderlich sind, um das verfeinerte Projekt der Öffentlichkeit zur Stellungnahme vorzulegen.

In der Mediathek der Website finden Sie die Dokumente zur laufenden Vernehmlassung 2017.

Die ergänzende Konsultation 2016

Am Ende der ersten Konsultation im Jahr 2013 und der einzigen öffentlichen Anhörung im Jahr 2014 untersuchten die Bauherren eine neue Route, um den Bedürfnissen der Einwohner am besten gerecht zu werden und möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, von der Straßenbahn zu profitieren.

Eine neue Route der Verlängerung der Straßenbahn T13, die durch das Zentrum von Poissy führt, um den RER-Bahnhof Poissy zu bedienen, wurde untersucht. Diese Änderung führte zur Organisation einer neuen Konsultation und einer neuen öffentlichen Untersuchung.

Die neue Vernehmlassung zum geänderten Entwurf fand vom 7. März bis 8. April 2016 statt und erhielt 862 Stellungnahmen. Die Kommentare konzentrierten sich auf:

Die Einfügung der städtischen Route: Begrenzung der Lärm- und visuellen Belästigung, richtige Positionierung der Stationen;

Auswirkungen auf das Land: Quantifizierung und Optimierung der für das Projekt erforderlichen Wege, insbesondere am Boulevard Gambetta und in der Rue Adrienne Bolland, und laufende Konsultation mit den Anwohnern;

Verbesserung der Dienstleistungen des Technoparc von Poissy und des Laubeichensektors in Achères;

Die gute Artikulation der Verlängerung der Straßenbahn T13 mit der Sanierung des Bahnhofs Poissy und der bestehenden und zukünftigen Verkehrsträger;

Die Kontinuität der Radwege und die Erhaltung der Fußgängerwege;

Regelmäßige Information der Öffentlichkeit über den Fortschritt des Projekts.

In der Mediathek der Website finden Sie die Dokumente zur ergänzenden Konsultation vom 7. März bis 8. April 2016.