Die ursprüngliche Gemeinnützigkeitserklärung von 2014

Die erste Umfrage 2014 im öffentlichen Versorgungsunternehmen

Die erste öffentliche Anhörung zur Verlängerung der Straßenbahnlinie T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères fand vom 16. Juni bis 26. Juli 2014 in den drei vom Projekt betroffenen Gemeinden statt. Es handelte sich um die ursprüngliche Version des Projekts und wurde unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission durchgeführt, die vom Verwaltungsgericht Versailles eingesetzt wurde. Es gingen 121 Stellungnahmen ein.

Das Departement Yvelines betonte insbesondere, dass es aufgrund der Sättigung der derzeitigen Infrastruktur in diesem Sektor aufgrund der Sättigung der derzeitigen Infrastruktur in diesem Sektor unmöglich sei, kurzfristig vor der Inbetriebnahme der neuen Linie Paris Normandie, die Verbindung mit der Linie Paris Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie am Bahnhof Achères-Chêne feuillu herzustellen. Er wollte, dass die Route der Verlängerung der Straßenbahn T13 überdacht wird, um eine Verbindung mit dem RER-Bahnhof Poissy zu ermöglichen.

In seinem Abschlussbericht gab der Untersuchungsausschuss eine befürwortende Stellungnahme zur Gemeinnützigkeitserklärung der Verlängerung der Straßenbahn T13 mit 3 Vorbehalten und 4 Empfehlungen ab. Vorbehalt Nr. 3 forderte die Projektträger auf, die Machbarkeit einer städtischen Trasse in Poissy über den RER-Bahnhof zu untersuchen.

In der Mediathek der Website finden Sie die Dokumente zur öffentlichen Untersuchung vom 16. Juni bis 15. Juli 2014.

Die erste Konsultation 2013-2014

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T13 war aufgrund des Umfangs des Projekts, der Herausforderungen für Anwohner und Nutzer und der möglichen Auswirkungen auf das Gebiet Gegenstand zahlreicher Gespräche mit lokalen Akteuren und der Bevölkerung während einer ersten Konsultationsphase. Anschließend wurde es der Öffentlichkeit im Rahmen einer öffentlichen Untersuchung zur öffentlichen Stellungnahme vorgelegt.

Die Vorkonsultation 2013

Eine erste Konsultation fand vom 15. April bis 17. Mai 2013 im Vorfeld der einheitlichen öffentlichen Anhörung zur Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye nach Achères statt. Sie präsentierte die Strecke in ihrer ursprünglichen, 9,7 km langen Version: Die Straßenbahn T13 folgte dann den Gleisen der Grande Ceinture von Saint-Germain-en-Laye bis zu ihrer Einfahrt nach Achères, mit einer Station am ehemaligen Bahnhof Poissy Grande Ceinture. Der zweite Bahnhof, die Endstation, befand sich in der Nähe des RER-Bahnhofs Achères-Ville. Eine dritte Station war längerfristig im Sektor Chêne feuillu in Achères vorgesehen, vorbehaltlich der Inbetriebnahme der neuen Linie Paris Normandie und der Schaffung einer nach Westen verlängerten RER-E-Station.

In der Vorkonsultation gingen 564 Stellungnahmen ein. Zu den wichtigsten Bemerkungen gehörten:

Die Umstrukturierung des Busnetzes im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahn T13 für einen ergänzenden und effizienten Service für das Gebiet;

Begrenzung der Auswirkungen auf Naturgebiete: Gewährleistung der Qualität der Ausgleichsmaßnahmen und des Lebensumfelds entlang der Strecke;

Die Optimierung des Projektzeitplans nach der Erklärung der Gemeinnützigkeit;

Regelmäßige Information der Öffentlichkeit über die Konzeption und Umsetzung des Projekts.

Die Vorkonsultation ermöglichte es, den Grundsatzplan für die Verlängerung der Straßenbahn T13 und die Akte der öffentlichen Anhörung zu erstellen.

In der Mediathek der Website finden Sie die Dokumente zur Konsultation vom 15. April bis 17. Mai 2013.