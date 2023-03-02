Die bedienten Gebiete

Die Straßenbahn T13, Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères, durchquert die Stadt für mehrere Kilometer und bedient Wohnviertel, Aktivitätszentren und wichtige Einrichtungen.

Der Bahnhofssektor Poissy-Grande Ceinture hat seit 2015 rund 250 neue Wohneinheiten erhalten. All diese Einwohner werden von einem schnellen Zugang zum zukünftigen Bahnhof Poissy Gambetta profitieren.

Das Stadtzentrum von Poissy beherbergt viele öffentliche Einrichtungen, insbesondere das Rathaus, das Fremdenverkehrsbüro, die Mediathek Christine de Pizan, das Jugendzentrum, ein medizinisches Haus und einen Coworking Space. Dort wurden auch mehrere Gebäude gebaut, die seit 2015 mehrere hundert neue Wohnungen repräsentieren.

Der RER-Bahnhof Poissy empfängt 32.000 Fahrgäste pro Tag. Die Endstation der RER A ermöglicht es Ihnen, Paris (Auber) in 31 Minuten zu erreichen. Es wird derzeit auch von der Transilien J bedient. Diese Linie wird durch die RER E ersetzt, wenn ihre Verlängerung nach Mantes-la-Jolie über Poissy in Betrieb genommen wird. Der RER-Bahnhof ist im Norden und Süden direkt mit den beiden Busbahnhöfen von Poissy verbunden, die Zugang zu etwa dreißig Buslinien bieten, die die Stadt und das Gebiet bedienen. Der RER-Bahnhofssektor Poissy konzentriert auch eine große Anzahl von Arbeitsplätzen. Seit der Gründung des PSA-Dienstleistungszentrums Place de l'Europe im Jahr 2017 besuchen täglich fast 6.000 Mitarbeiter das Büro.

Das ÉcoQuartier Rouget de Lisle: Die ersten Bewohner kamen 2019 in dieses zukünftige "Gartenviertel" von 10,2 Hektar, das sich auf einer ehemaligen Industriebrache in der Nähe des RER-Bahnhofs Poissy befindet. Seine Realisierung folgt einem innovativen und beispielhaften Ansatz in Bezug auf Umwelt, Energie, Architektur, Mobilität...

Le Clos Saint-Exupéry und Le Clos Saint-Germain: Diese Wohnviertel im Osten der Stadt werden vom nahe gelegenen Bahnhof Poissy ZAC bedient.

Die emblematischen Werke

Der Übergang zwischen der Grande Ceinture und der Straßenbahn

Zwischen dem Norden des Golfplatzes von Saint-Germain-en-Laye und der Avenue Fernand Lefebvre in Poissy verlässt die Straßenbahn T13 die Grande Ceinture (nationales Schienennetz), wo sie wie ein Zug fuhr, um sich in die Stadtstraße einzufügen, wo sie wie eine Straßenbahn fahren wird. Dieser Übergang impliziert eine Änderung der Verkehrsrichtung: links auf den Gleisen der Grande Ceinture, rechts auf dem städtischen Straßenbahnnetz.

Die Straßenbahn T13, Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères, wird dank einer in den Bahndamm eingefügten Verbindungsrampe das Niveau der Rue de la Bruyère erreichen. Entlang dieser Straße werden Stützmauern angelegt. Die Kreuzung zwischen der Rue de la Bruyère und der RD190 wird saniert, um die Straßenbahn T13, Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères, aufzunehmen. Und die Eisenbahnbrücke über die RD190 wird verbreitert, damit die Straßenbahn T13 unter den Gleisen der Grande Ceinture hindurchfahren kann.

Die Avenue de Versailles

Der Platz Erard Prieur befindet sich an der Avenue de Versailles am Bahnhof Poissy Gambetta und wird komplett neu gestaltet.

Le boulevard Gambetta

Nach der Kreuzung mit der Avenue du Maréchal Foch fährt die Straßenbahn T13 in der Mitte der Straße zwischen den beiden Fahrspuren vorbei. Der Boulevard Gambetta wird zur Zone 30.

Ein neuer Radweg

In Übereinstimmung mit den Verpflichtungen, die im Anschluss an die öffentliche Anhörung von 2018 eingegangen wurden, wird im Zentrum von Poissy über die Avenue Fernand Lefebvre, den Boulevard Victor Hugo und den Boulevard de la Paix ein ergänzender Radweg untersucht.

Rund um den Bahnhof

Die RER-Station Poissy südlich des Place de l'Europe wird etwa 4 Gehminuten vom Bahnhof Poissy entfernt sein, der ebenfalls komplett saniert wird. Dieses Projekt wird die Einfügung der Straßenbahn T13, Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères, fördern. Ein eigener und sicherer Weg wird die Straßenbahnhaltestelle mit dem RER-Bahnhof verbinden, der von der Linie A und der zukünftigen Linie E bedient wird.

Auch der Place de l'Europe wird neu gestaltet, um mehr Platz für Fahrräder und Fußgänger zu schaffen. Diese stark frequentierte Kreuzung wird für alle Nutzer zugänglicher und sicherer.

Der Boulevard de l'Europe

Die Straßenbahn T13, Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères, wird entlang des Boulevard de l'Europe verlaufen, zuerst auf der Seite des PSA-Tertiärpols und dann auf der Seite der Bahngleise, sobald Sie die Rue de la Faisanderie passiert haben. Der Boulevard de l'Europe wird saniert und bis zur RD30 verlängert, parallel zum grünen Korridor des neuen ÉcoQuartier Rouget de Lisle. Diese Arbeiten werden vom Departementsrat Yvelines durchgeführt. In diesem Sektor wird sich das städtische Wartungszentrum befinden, das der Instandhaltung der Infrastruktur der Straßenbahn T13 gewidmet ist, die vom Typ Straßenbahn Saint-Germain-en-Laye > Achères verlängert wird.

Adrienne Bolland Straße

Um den Platzbedarf der Straßenbahn T13 in der Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères zu verringern, wird ihr Bahnsteig weitgehend in die Dicke des Bahndamms eingefügt. Diese Lösung erfordert den Bau einer Stützmauer. Einerseits wird eine Anlagenentwicklung geschaffen, um die Auswirkungen des Zugverkehrs auf das nationale Schienennetz abzumildern. Auf der anderen Seite trennt eine niedrige Hecke die Straßenbahn T13 Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères von der Straße, jetzt Zone 30. Ein Durchgang, der für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist, wird im Zinnen auf Poolebene gebaut. Es wird den Bewohnern des Viertels Saint-Exupéry einen einfachen Zugang zum Bahnhof Poissy ZAC ermöglichen.

Laufende verwandte Projekte

Das Straßenbahnprojekt T13, Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères, wird die vor einigen Jahren eingeleitete Transformation der Stadt fördern und unterstützen.