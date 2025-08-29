Wird es möglich sein, direkt von Achères-Ville RER nach Saint-Germain-en-Laye RER zu fahren?

Nein, die Fahrt zwischen Achères-Ville RER und Saint-Germain-en-Laye RER ist nicht direkt. Um von einer dieser beiden Stationen zur anderen zu gelangen, müssen Sie in Lisière-Pereire umsteigen. Genau wie andere bestehende Verkehrsmittel wie die U-Bahn 13 oder die meisten RER wie die Linie A beinhaltet die Verlängerung der Straßenbahn T13 die Schaffung einer Gabelung.

Mit anderen Worten, ab Saint-Cyr wird es zwei Endstationen geben: Saint-Germain-en-Laye RER und Achères-Ville RER mit einer Gabel nach der Haltestelle Lisière Pereire.

Wenn Sie sich in Achères-Ville RER befinden und nach Saint-Germain-en-Laye RER fahren möchten, müssen Sie in dieser Logik eine Straßenbahn in Richtung Saint-Cyr nehmen, in Lisière-Pereire aussteigen und dann eine Straßenbahn in Richtung St-Germain-en-Laye RER nehmen.

Während der Hauptverkehrszeit fahren die Straßenbahnen alle 10 Minuten.

Um alles über die Route des Projekts zu erfahren, können Sie die entsprechende Registerkarte auf der Website konsultieren: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/parcourir-le-trace