Unterstützung für öffentliche Meetings ist verfügbar!

Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, traf Sie Île-de-France Mobilités in der Stadt Juvisy-sur-Orge. Das Projektteam stellte in Begleitung seines Agenten Setec Organisation die anstehenden Arbeiten im Sommer 2024 sowie die Modalitäten der präventiven Überweisung und der gütlichen Vergleichskommission vor.

Die Unterstützung für diese öffentliche Sitzung ist jetzt verfügbar. Sie finden es in der Mediathek der Projektwebsite und unten.