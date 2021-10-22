Am Ausgang der Notgasse des Centre Hospitalier Sud Francilien mündet der Tzen 4 in die RN7, entlang des Viertels Tarterêts und des Gymnasiums Doisneau.

Nach der Überquerung der RN7 nimmt sie die neue Fahrspur, die im Rahmen des Projekts ZAC Montagne des Glaises geschaffen wurde, das Ende 2016 fertiggestellt wurde. Die Strecke verbindet sich dann mit dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes D, wo eine Verbindung mit dem Tzen 1, dem RER D und vielen bestehenden Buslinien hergestellt wird.

Die Stadt Corbeil-Essonnes beherbergt auch das Busbetriebszentrum Tzen 4, das eine Schlüsseleinrichtung für das Projekt darstellt.