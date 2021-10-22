In Ris-Orangis führt der Tzen 4 über die Route de Grigny, die Rue de La Fontaine, den Place du Moulin à Vent und die Rue Pierre Brossolette. Am Kreisverkehr, südlich der Rue Pierre Brossolette, mündet die Linie in das bestehende eigene Gelände, das insbesondere von der 402 genutzt wird.

In der Stadt Ris-Orangis verkehrt der Tzen 4 auf einem eigenen Gelände, mit Ausnahme eines nicht gekennzeichneten Abschnitts auf der Straße nach Grigny (zwischen der Rue du Château d'Eau und der Rue de la Fontaine), wo der Bus im allgemeinen Verkehr sein wird.

Fünf Stationen unterstreichen die Strecke Tzen 4 in Ris-Orangis: Albert Camus, um das gleichnamige College zu bedienen, Moulin à Vent, Auguste Plat, Mare à Pilâtre und Bois de l'Epine, in Übereinstimmung mit der RER D und vielen Buslinien.