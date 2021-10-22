Viry-Chatillon – Grigny

Die nördliche Endstation von Tzen 4 befindet sich am Place de la Treille in Viry-Chatillon. Anschließend durchquert sie das Viertel Grande Borne, indem sie zuerst die Avenue de la Grande Borne bis zum Bahnhof La Carpe und dann die Voie de la Plaine nimmt, eine neue Strecke, die Ende 2017 im Rahmen des Stadtprojekts geliefert wurde. Sie bedient das Centre de Vie Sociale und mündet dann in den Place du Damier.

Vier Stationen werden die Route im Viertel unterstreichen: La Treille, Place de la Carpe, Centre de la Vie Sociale und Le Damier.

Das Tzen 4 wird öffentliche Einrichtungen wie die Turnhalle Le Méridien, viele Schulen und lokale Geschäfte bedienen.

Dann überquert die Tzen 4 die A6 über die 2013 in Betrieb genommene Brücke und leiht sich das eigene Gelände, das im Rahmen des ZAC Grigny Centre-Ville gebaut wird.

Im ZAC sind zwei Stationen geplant: La Ferme Neuve, in Übereinstimmung mit der zukünftigen Straßenbahn T12, und das Projekt Grigny Cœur de Ville.

Die Linie durchquert dann den Stadtteil Grigny 2, wo der Tzen 4 mit dem RER-Bahnhof D Grigny Centre verbunden sein wird. Dieser Stadtteil wird von einem Sanierungsprojekt profitieren, das eine umfassende und integrierte Erneuerung der Stadtteile Surcouf, Sablon und Tuilerie ermöglicht.