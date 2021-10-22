In Évry-Courcouronnes setzt die Tzen 4 ihre Route auf dem bestehenden Gelände fort und nimmt die aktuelle Route der Linie 402 wieder auf. Es bedient die folgenden Bahnhöfe: Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens und Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises und Bras de Fer. Der Bahnhof Parc des Loges wurde entfernt und der Bahnhof Monseigneur Roméro verlegt, um eine bessere Nutzung des Tzen 4 zu ermöglichen.

Die Stationen der Linien 404 und 413 werden auf die angrenzenden Straßen verlegt, was das Verkehrsangebot insbesondere im Herzen des Kanalviertels vervollständigen wird.