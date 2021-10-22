Évry-Courcouronnes
Um die Neuigkeiten der Baustelle zu verfolgen, finden Sie unten die neuesten Infos Travaux Ihrer Stadt:
In Évry-Courcouronnes setzt die Tzen 4 ihre Route auf dem bestehenden Gelände fort und nimmt die aktuelle Route der Linie 402 wieder auf. Es bedient die folgenden Bahnhöfe: Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens und Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises und Bras de Fer. Der Bahnhof Parc des Loges wurde entfernt und der Bahnhof Monseigneur Roméro verlegt, um eine bessere Nutzung des Tzen 4 zu ermöglichen.
Die Stationen der Linien 404 und 413 werden auf die angrenzenden Straßen verlegt, was das Verkehrsangebot insbesondere im Herzen des Kanalviertels vervollständigen wird.
Der Einsatz von Tzen 4 in Évry-Courcouronnes
In Bezug auf öffentliche und private Einrichtungen führt die Route Tzen 4 in der Nähe des Einkaufszentrums Agora, der Universität Évry Val d'Essonne, der Fakultät für Gewerbe, der Grandes Écoles (ENSIIE, IMT-BS, Télécom SudParis), des Génopôle, des SNECMA und des Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) vorbei. Der Tzen 4 verlässt den RER-Bahnhof Bras de Fer D und setzt seine Fahrt auf dem bestehenden Gelände entlang der RD91 fort und durchquert dann das Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) in Corbeil-Essonnes. Im CHSF-Sektor wird der eigene Standort mit Einsatzfahrzeugen geteilt.