Zweite ergänzende Parzellenerhebung

Veröffentlichungsdatum: 24. Januar 2022

Im Anschluss an die Parzellenerhebung 2019 und die ergänzende Parzellenerhebung 2021 fand eine neue ergänzende Parzellenerhebung statt.

Sie fand im Rahmen des Busprojekts T Zen 5 in der Gemeinde Vitry-sur-Seine statt, um die Identifizierung der von den Akquisitionen betroffenen Eigentümer abzuschließen.

Diese Umfrage fand von Montag, 31. Januar, bis einschließlich Montag, 14. Februar 2022, an 15 aufeinanderfolgenden Tagen im Rathaus von Vitry-sur-Seine statt.

Es wurden zwei Permanenzen an folgenden Orten, Tagen und Zeiten bereitgestellt:

Rathaus von Vitry-sur-Seine, Raum 1

2 avenue Yuri Gagarin, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Freitag, 4. Februar 2022, von 14 bis 17 Uhr

Montag, 14. Februar 2022, von 14 bis 17 Uhr

Für die Dauer der ergänzenden Parzellenerhebung konnte die Öffentlichkeit die Ermittlungsakte einsehen:

beim Service foncier des Rathauses von Vitry-sur-Seine an den üblichen Tagen und Öffnungszeiten;

auf dem Internetportal der staatlichen Dienste im Val-de-Marne unter folgender Adresse: http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques auf einem Computerarbeitsplatz, der der Präfektur Val-de-Marne, Sitz der Untersuchung in (21-29 avenue du Général de Gaulle 94 000 Créteil – 3. Stock – Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren) von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung gestellt wird.

Die Öffentlichkeit konnte sich dazu äußern:

in dem zu diesem Zweck im Rathaus von Vitry-sur-Seine vorgesehenen Untersuchungsregister

per Post an den Sitz der Untersuchung, zu Händen von Herrn Claude POUEY, Untersuchungskommissar,

oder elektronisch an: [email protected]

Die auf dem Schriftweg und elektronisch eingegangenen Beiträge wurden dem Untersuchungsregister beigefügt und der Öffentlichkeit so bald wie möglich am Untersuchungssitz zugänglich gemacht.