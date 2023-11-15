Machen Sie sich mit dem Tzen 5 bereit, in die Pedale zu treten!

Veröffentlichungsdatum: 15. November 2023

Das Projekt Tzen 5 sieht neben der Entwicklung eines eigenen Geländes für den Busverkehr die Realisierung eines Radwegs entlang der gesamten Strecke vor!

Entlang der gesamten Strecke werden sichere Wege und Fahrspuren angelegt und Fahrradbügel installiert. Einige dieser Entwicklungen sind bereits sichtbar, insbesondere entlang der Bruneseau-Straße und des ZAC Ivry Confluences.

Bildnachweis: ©Cyril Chigot