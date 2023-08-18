Warum ein Bus Operations Center?

Veröffentlichungsdatum: 13. März 2023

In Choisy-le-Roi, an der Avenue de Lugo, wird das Busbetriebszentrum (COB) des Busses T Zen 5 gebaut. Das COB, ein Gebäude, das für den Betrieb der zukünftigen Buslinie T Zen 5 unerlässlich ist, wird in seinem Lagerbereich die nicht im Umlauf befindlichen Busse, die Waschstation, in der die Busse gereinigt werden (die Wartungswerkstatt, die komplexe Reparaturen ermöglicht, eine Ladestation (die Fahrzeuge sind zu 100% elektrisch) und den zentralen Kommandoposten der Linie (PCC) beherbergen. Das COB ist auch ein Ort, der ein angenehmes Arbeitsumfeld für Verwaltungs-, Technik- und Fahrerpersonal bietet, die von einer Mensa und Entspannungsbereichen profitieren können.

Inspiriert von den Industriegebäuden des frühen zwanzigsten Jahrhunderts wird der Bau des COB sowohl in seiner architektonischen als auch in seiner landschaftlichen Dimension zur Umgestaltung des Stadteingangs von Choisy-le-Roi beitragen.

Bei seinem Ökodesign konzentrierte sich die Wahl der Materialien auf eine Holzstruktur und recycelte Ziegel (Fassade).

Die lichtdurchflutete Architektur bringt im Winter Wärme in das Gebäude und im Sommer eine natürliche Belüftung. Große Erkerfenster schmücken die Fassade der Werkstätten im Osten, sie werden durch ein Pflanzenbeet geschützt.

Das Gebäude wird auch mit Photovoltaikmodulen und energieeffizienten Beleuchtungsgeräten ausgestattet.

Umweltfreundlich wurde bei der architektonischen Gestaltung des Gebäudes besonderes Augenmerk darauf gelegt, Wärmeinseln so weit wie möglich zu vermeiden, Energielösungen vorzuschlagen, die die ökologischen Auswirkungen minimieren, und den thermischen Komfort des Personals (dank Baumpflanzungen) und das natürliche Eindringen von Wasser (begrünte Dächer, Knoten ...) zu fördern. Schließlich ermöglicht das von den Dächern gesammelte Regenwasser das Waschen der T Zen 5-Busse in der Waschstation.