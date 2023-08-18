Hinter den Kulissen des Projekts T Zen 5: eine komplexe Errungenschaft

Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2021

Ein Projekt wie das T Zen 5 beinhaltet viele regulatorische Verfahren, die sich auf den Projektzeitplan auswirken können.

Die Nähe des Projekts zum Seine-Ufer impliziert beispielsweise die Berücksichtigung der Hochwasserrisiken und unterzog das Projekt dem Umweltgenehmigungsverfahren. In diesem Zusammenhang wurde dem Schutz von Fauna und Flora an bestimmten Stellen an den Ufern mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Aus diesem Grund wurde eine ökologische Diagnose durchgeführt, um die vorhandenen lokalen Tier- und Pflanzenarten zu identifizieren und Auswirkungen auf ihre Umwelt zu vermeiden oder zu verringern

Der T Zen 5 ist auch Teil eines geschichtsträchtigen Territoriums, wie die Überreste menschlicher Besiedlungen von der Vorgeschichte bis zum Mittelalter belegen, die im ZAC Gare Ardoines in Vitry-sur-Seine ausgegraben wurden. Als Vorsichtsmaßnahme wird die Organisation einer präventiven archäologischen Diagnose auf dem Grundstück des zukünftigen Busdepots es ermöglichen, das kulturelle Interesse der Stätte vor den Arbeiten zu bewerten.

Alle diese Studien und Verfahren sind langwierig und von nicht komprimierbarer Dauer. Daher hängt der Zeitplan des Projekts von der Erlangung der Umweltgenehmigung und dem Ergebnis der archäologischen Diagnose ab, aber auch von den Fristen für die Durchführung der Umleitungsarbeiten der Konzessionsnetze, die vor den Arbeiten von T Zen 5 durchgeführt werden müssen.

Die Auswirkungen auf den Zeitplan des T Zen 5 sind sicherlich wichtig, aber diese Maßnahmen sind ein integraler Bestandteil des Lebens eines Projekts, das sich um seine städtische, historische und natürliche Umgebung kümmert.

©Egis