Start des PRO: Endspurt für das Studium!

Veröffentlichungsdatum: 30. September 2021

Die Projektstudien (genannt "PRO") haben begonnen und markieren einen neuen entscheidenden Schritt für das Projekt T Zen 5. Dies sind die Abschlussstudien für das Projekt.



Diese PRO-Studien werden es ermöglichen, die Vorentwurfsstudien (AVP) zu verfeinern, die es ermöglichten, die Art der Entwicklungen des Projekts zu definieren. Die PRO-Studien werden diesmal alle technischen Details spezifizieren, die für die Realisierung dieser Entwicklungen erforderlich sind.

Sobald diese Details identifiziert sind, werden sie in die Konsultationsunterlagen der Unternehmen aufgenommen. Diese Phase der Konsultation und Benennung von Unternehmen wird die letzte Phase vor Beginn der Baustellen sein!

Gleichzeitig werden die geplanten Arbeiten, die als "Phasenvorlauf" bezeichnet werden, fortgesetzt.