Fahren Sie entlang der Route des T Zen 5-Busses

Veröffentlichungsdatum: 13. Februar 2023

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Route des T Zen 5 Busses. Sie ist 9,5 km lang und verbindet das 13. Arrondissement von Paris über Ivry-sur-Seine und Vitry-sur-Seine mit Choisy-le-Roi. Mit seinen 19 Stationen wird die Strecke des neuen T Zen 5-Busses zur wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung der Gebiete Paris und Val-de-Marnais westlich der Seine beitragen.

Der T-Zen5-Bus ist ein innovatives, zuverlässiges und effizientes Verkehrsmittel, das dazu beitragen wird, die Entwicklung dieses Gebiets voranzutreiben und die Intermodalität zu stärken.