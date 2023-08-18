[Zurück in Bildern] Die Arbeiten an der Pont des Ardoines

Veröffentlichungsdatum: 9. Dezember 2019

Seit Beginn der Arbeiten im April 2018 nimmt die zukünftige Ardoines-Brücke Gestalt an. Die Bauwerke, die die Brücke schließlich stützen werden, sogenannte "Widerlager", werden vor Ort auf beiden Seiten der Eisenbahn gebaut.

Letztendlich wird diese landschaftlich gestaltete Brücke das eigene Gelände des T Zen 5 beherbergen, aber auch Fahrspuren für Autos, Fahrräder und Fußgänger, die eine neue Verbindung zwischen den beiden Ufern eines boomenden Viertels herstellen. Dieses von der Société du Grand Paris geleitete Projekt ist Teil des ZAC Gare Ardoines, einer groß angelegten Entwicklungsmaßnahme, die von der Region Ile-de-France, Grand Paris Aménagement, dem Departement Val-de-Marne, dem Staat und Grand Orly Seine Bièvre kofinanziert wird.

Anschließend werden fünf Pfeiler gegossen, um die Metallkonstruktion und das Brückendeck zu verlegen.