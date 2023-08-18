Von den ersten Realisierungen

Veröffentlichungsdatum: 2. Dezember 2019

Das Busprojekt T Zen 5 hat die Besonderheit, sich in ein sich schnell veränderndes Gebiet zu integrieren. Seine Route wurde so konzipiert, dass sie die aktuellen und entstehenden Wohn- und Aktivitätszentren so nah wie möglich bedient. So wird es in die bestehenden Straßen eingefügt, aber auch in viele Straßen, die übernommen oder neu erstellt werden.

Ile-de-France Mobilités verwaltet das Projekt und sorgt für die Kohärenz der gesamten Strecke, delegiert aber die Realisierung bestimmter Abschnitte an die Projektträger der Partnerprojekte. Infolgedessen werden bestimmte Entwicklungen "vor der Phase" durchgeführt, d. h. im Vorgriff auf die von Ile-de-France Mobilités selbst durchgeführten Arbeiten. Sie bestehen aus der Realisierung von:

Von der eigenen Seite

Radwege

Barrierefreie Docks

Anschließend wird Ile-de-France Mobilité die Stationen mit Wartehallen, Sitzgelegenheiten und Fahrgastinformationen ausstatten.

Heute profitieren bereits viele Busse von dem eigenen Gelände und den neuen Bahnsteigen entlang des Quai Marcel Boyer und des Boulevard Paul Vaillant Couturier in Ivry-sur-Seine. Diese Arbeiten wurden vom Departement Val de Marne und SADEV 94 im Rahmen der Neuqualifizierung der RD 19 durchgeführt. Sie werden von etwa 1,5 km Radweg begleitet, der das Radfahren entlang dieser Achse erleichtert und sichert. Der Kreisverkehr Place Gambetta wurde von der SADEV 94 durchbohrt, um eine schnelle und komfortable Überquerung durch die zukünftigen T Zen 5-Busse zu ermöglichen.