Entdecken Sie die erste Folge der Serie "The Tzen 5 erzählt von... " auf der neuen Facebook-Seite des Projekts!

Finden Sie in dieser ersten Folge der Serie "Das Tzen 5 erzählt von... » die Darstellung der Hauptmerkmale des Projekts, der Phasen seiner schrittweisen Entwicklung und der Rolle von Ile-de-France Mobilités bei der sorgfältigen und wesentlichen Koordinierung der 2022 begonnenen Konzessionsarbeiten zur Vorbereitung der Ankunft der Linie Tzen 5.

Eine weitere bemerkenswerte Tatsache, die den Fortschritt des Projekts kennzeichnet: Die Verträge für Linienarbeiten wurden gerade veröffentlicht, um in einem ersten Schritt die Bewerbungen der Bauunternehmen zu sammeln, die für die Entwicklung der Infrastruktur für die Unterbringung des Tzen 5 verantwortlich sein werden!

Um alle nächsten Videos und Neuigkeiten über das Projekt zu finden, folgen Sie der neuen offiziellen Facebook-Seite: www.facebook.com/Tzen5.officiel.

Bildnachweis: ©16PROD