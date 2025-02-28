Die zweite Folge der Serie "Le Tzen 5 erzählt von... " ist online!

Finden Sie in dieser zweiten Folge der Serie "Das Tzen 5 erzählt von... » die Art und Weise, wie die Konzessionsarbeiten für die Umleitung von Abwassernetzen vor Ort in Ivry-sur-Seine durchgeführt werden. Diese äußerst wichtigen und hochmodernen technischen Arbeiten bestehen darin, sich auf die Ankunft des Tzen 5 vorzubereiten, indem die Netze unter den zukünftigen Standort verlegt werden.

Dieses Interview zeigt den grundlegenden Nutzen der Konzessionsarbeiten im Rahmen des Projekts Tzen 5 und erinnert an die wesentliche Rolle, die Ile-de-France Mobilités bei ihrem reibungslosen Ablauf vor Ort gespielt hat.

Um alle nächsten Videos und Neuigkeiten über das Projekt zu finden, folgen Sie der neuen offiziellen Facebook-Seite: www.facebook.com/Tzen5.officiel.

Bildnachweis: ©16PROD