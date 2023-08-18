Entdecken Sie die zukünftigen T Zen 5 Busse!

Veröffentlichungsdatum: 21. März 2023

Häufig, zuverlässig, Vorrang an Ampeln, für alle zugänglich und klar identifizierbar... der T Zen Bus hat viele Vorteile!

Der T Zen 5 ist ein beispielloses Projekt in der Île-de-France dank Fahrzeugen, die drei Merkmale kombinieren: Zweigelenkbusse (24 Meter), 100% elektrisch und zirkulierend dank Bodenladung.

Diese neue, innovative und effizientere Ausrüstung ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) vollständig zugänglich. Alle T Zen 5-Busse werden geräumig, hell, klimatisiert, mit breiten Schiebetüren und einem Videoüberwachungssystem ausgestattet sein.

Das Projekt fördert die Verkehrsverlagerung vom Auto auf den öffentlichen Verkehr dank leistungsfähiger und umweltfreundlicher Fahrzeuge und ist Teil der ehrgeizigen Politik von Île-de-France Mobilités im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung.

Bildnachweis: ©Ile-de-France Mobilités