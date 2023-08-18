Gare des Ardoines: Die Arbeiten schreiten voran!
Veröffentlichungsdatum: 30. Januar 2020
Der Bus T Zen 5 wird im Herzen des Bahnhofs Ardoines sein und insbesondere die Verbindung mit der aktuellen RER C-Linie und der zukünftigen Metrolinie 15 des Großraums Paris sicherstellen.
Während die Arbeiten an der Brücke, die es dem T Zen 5 ermöglichen wird, die Bahngleise zu überqueren, fortgesetzt werden, schreiten die Arbeiten am Bahnhof mit großen Fortschritten voran, mit zwei wichtigen Errungenschaften im vergangenen Dezember:
- Die Ankunft der Aby-TBM : Diese im Juni 2019 auf der Arrighi-Brache eingeweihte Tunnelbohrmaschine hat einen ersten Abschnitt der Linie 15 gegraben, der durchschnittlich 10 bis 15 Meter pro Tag vorankommt.
- Die Eröffnung der Unterführung: Diese Passage erleichtert bereits den Zugang zur RER C und die Überquerung der Gleise und wird schließlich die Verbindung zwischen der RER C und der Linie 15 ermöglichen.