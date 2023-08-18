Gare des Ardoines: Die Arbeiten schreiten voran!

Veröffentlichungsdatum: 30. Januar 2020

Der Bus T Zen 5 wird im Herzen des Bahnhofs Ardoines sein und insbesondere die Verbindung mit der aktuellen RER C-Linie und der zukünftigen Metrolinie 15 des Großraums Paris sicherstellen.

Während die Arbeiten an der Brücke, die es dem T Zen 5 ermöglichen wird, die Bahngleise zu überqueren, fortgesetzt werden, schreiten die Arbeiten am Bahnhof mit großen Fortschritten voran, mit zwei wichtigen Errungenschaften im vergangenen Dezember: