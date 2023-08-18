[Glossar] Haben Sie AVP gesagt?

Veröffentlichungsdatum: 4. Februar 2020

Die sogenannten "AVP"-Studien sind die Vorprojektstudien.

Ziel dieser Studien ist es, die technischen Merkmale des T-Zen 5-Busprojekts zu vertiefen (genaue Lage der Busplattform, der Fahrbahnsteige, der Radwege, der Bürgersteige usw.); sie berücksichtigen auch die Empfehlungen der Untersuchungskommission, die am Ende der Untersuchung vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit abgegeben wurden.

Derzeit werden die Vorentwurfsstudien des T Zen 5 Busses abgeschlossen. Die Partner sind eingeladen, vor der endgültigen Validierung Feedback zu geben. Nach der Validierung werden diese Studien es ermöglichen, die Kosten und den Zeitplan des Projekts festzulegen.