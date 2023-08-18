Der Service der Ardoines

Veröffentlichungsdatum: 15. Februar 2023

Das in Vitry-sur-Seine gelegene Projekt Ardoines ist eines der größten Entwicklungsprojekte Frankreichs und das Hauptgeschäftsviertel der Stadt. Dieses gemischt genutzte Projekt wird Bürogebäude, Gewerbeflächen und Geschäfte beherbergen.

Neben dem RER C wird die Zugänglichkeit mit der zukünftigen Station T Zen 5, der Ankunft der Linie 15 des Grand Paris Express und neuen Buslinien verbessert.

Die durchgeführten Arbeiten haben den Bau einer Brücke ermöglicht, die die Sackgasse des Ateliers mit der Rue Léon Geffroy verbindet, die das T Zen 5 bei seiner Inbetriebnahme nutzen wird. Dies wird den Service des Viertels, den Zugang zum zukünftigen Bahnhof Ardoines sowie die zu bauenden Geräte, Büros und Wohnungen verbessern.