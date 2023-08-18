Der AVP ist validiert, entdecken Sie die nächsten Schritte des T Zen 5

Veröffentlichungsdatum: 25. Januar 2021

Die Vorentwurfsstudien (AVP) ermöglichten es, die Art der Entwicklungen des T Zen 5 zu definieren. Die Projektstudien (PRO) können daher bald beginnen, sie sind die letzte gerade Linie der Studien vor Beginn der Projekte! In der Tat sind sie es, die das Projekt in jedem technischen Detail spezifizieren werden.

Im Jahr 2021 werden wir auch an mehreren strukturierenden Themen Ihrer zukünftigen Buslinie arbeiten:

Darüber hinaus müssen verschiedene regulatorische Verfahren durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für das Umweltgenehmigungsverfahren, das zu einer öffentlichen Anhörung führen wird, in der die Umweltstudien des Projekts vorgestellt werden;

durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für das Umweltgenehmigungsverfahren, das zu einer öffentlichen Anhörung führen wird, in der die Umweltstudien des Projekts vorgestellt werden; Es wird eine zusätzliche Parzellenvermessung durchgeführt, die es ermöglicht, die letzten für die Realisierung der Linie erforderlichen Parzellen zu erwerben;

durchgeführt, die es ermöglicht, die letzten für die Realisierung der Linie erforderlichen Parzellen zu erwerben; Die PRO-Studien ermöglichen die Erstellung der Konsultationsunterlagen der Unternehmen, die für die Durchführung der Arbeiten verantwortlich sein werden;

der Unternehmen, die für die Durchführung der Arbeiten verantwortlich sein werden; Parallel dazu werden die Arbeiten "vor der Phase" fortgesetzt, die von den Partnern von Ile-de-France Mobilités geleitet werden. Dies gilt insbesondere für das Herz des ZAC d'Ivry Confluence und des ZAC Ardoines mit dem Bau der Landschaftsbrücke.

Das Jahr wird reich an Neuigkeiten!