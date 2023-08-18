Im Herzen des ZAC Ivry Confluences

Veröffentlichungsdatum: 9. April 2021

Der Bus T Zen 5 wird ein sich schnell veränderndes Gebiet bedienen und im Mittelpunkt großer städtischer Projekte stehen.

Das ZAC Ivry Confluences ist eines dieser großen städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsprojekte. Heute ist bereits ein Drittel dieses 145 Hektar großen Betriebs aus dem Boden geschossen!

Die Entwicklung des öffentlichen Raums ist im Gange und die neuen Fahrspuren sind bereits weit fortgeschritten. Der kürzlich entwickelte Teil der Avenue de l'Industrie wird den Standort des zukünftigen T Zen 5 beherbergen und die Fußgängerzone der Seine-Ufer fördern. Auf einem ersten Abschnitt wird sie im Sommer parallel zur vollständigen Verkehrsfreigabe der Allee eingreifen.

Foto © C. Chigot