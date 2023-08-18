Rollmaterial
8. April 2021
Ile-de-France Mobilités hat ein ehrgeiziges Projekt. In der Tat werden die T Zen5-Busse zwei einzigartige Merkmale in der Ile-de-France vereinen:
- Bi-Gelenk (bestehend aus 3 Wagen, die durch zwei "Akkordeons" miteinander verbunden sind), werden sie eine große Anzahl von Passagieren befördern.
- 100% elektrisch, sie respektieren ihre Umwelt, indem sie keine CO²-Emissionen ausstoßen und geräuschlos zirkulieren.
Der Tzen5-Bus ist daher eine Flotte moderner Fahrzeuge, aber auch ein hohes Serviceangebot und eine attraktive Infrastruktur.
Der Hersteller dieser Flotte wird in diesem Jahr ernannt!