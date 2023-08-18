Rollmaterial

Veröffentlichungsdatum: 8. April 2021

Ile-de-France Mobilités hat ein ehrgeiziges Projekt. In der Tat werden die T Zen5-Busse zwei einzigartige Merkmale in der Ile-de-France vereinen:

Bi-Gelenk (bestehend aus 3 Wagen, die durch zwei "Akkordeons" miteinander verbunden sind), werden sie eine große Anzahl von Passagieren befördern.

(bestehend aus 3 Wagen, die durch zwei "Akkordeons" miteinander verbunden sind), werden sie eine große Anzahl von Passagieren befördern. 100% elektrisch, sie respektieren ihre Umwelt, indem sie keine CO²-Emissionen ausstoßen und geräuschlos zirkulieren.

Der Tzen5-Bus ist daher eine Flotte moderner Fahrzeuge, aber auch ein hohes Serviceangebot und eine attraktive Infrastruktur.

Der Hersteller dieser Flotte wird in diesem Jahr ernannt!